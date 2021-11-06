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Çavuşoğlu: Hakkımızı sonuna kadar savunmaya kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'de kalıcı barış ve refahın tesisi için çalıştıklarını belirterek, "Denizci bir milletiz. Bizi Kızılkule'nin ötesine geçemeyecek hale getirmeyi hedefleyen hain planları bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Masaysa masa, sahaysa saha. Hamdolsun hepsine hazırız." dedi.

Gündem 06.11.2021, 18:36
Çavuşoğlu: Hakkımızı sonuna kadar savunmaya kararlıyız

Çavuşoğlu, Alanya'nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yılı kutlamaları kapsamında Alanya Kalesi'nde düzenlenen programda, denizi, kumu, güneşi, yaylası, havası, suyu ve tarihi ile eşsiz olan Alanya'ya dünya nüfusunun her sene gelmeyi iple çektiğini ifade etti.

Alaiye Fatihi, iki denizin sultanı, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Uluğ Alaaddin Keykubad'ı rahmetle andığını belirten Çavuşoğlu, ünlü seyyah İbni Battuta'nın 7 asır önce 1330'da ziyaret ettiği Alanya hakkında, "Dünyanın en güzel insanları, en temiz kıyafetli halkı burada yaşar ve en leziz yemekler burada pişer. Allah-u Tealanın yarattığı kullar içinde en şefkatli olanlar buranın halkıdır." dediğini hatırlattı.

Dünyaya nam salmış misafirperverliği sayesinde her yıl milyonlarca insanın kenti görmeye geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bütün heybetiyle Akdeniz'e bakan Kızılkule, bu toprakların, bu denizin kimin olduğunu söyler. 6 asırdan uzun süredir ayakta olan Alaiyye Bedesteni Türk'ün ticaret yoluyla yarattığı refaha işaret eder. Alaiyye, tersanesiyle önemli bir gemi inşa merkezi olmanın yanı sıra transit ticarette öncü ve Akdeniz'in en önemli limanı olma özelliğini asırlardır korudu." diye konuştu.

Sultan Alaaddin'in bu topraklardan imparatorluk iklimi meydana getirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu büyük medeniyetin çocukları olmakla iftihar ettiklerini aktardı.

- "KKTC'nin hakkını ve hukukunu da korumaya devam edeceğiz"

Çavuşoğlu, 8 asır sonra bugün, şanlı mirastan aldıkları ilhamla dış politikayı şekillendirdiklerini belirterek, geçmişe ve geleceğe rengini veren adı gibi ak denizde barışın önünü açmak için sahada ve masada etkin varlık gösterdiklerini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Akdeniz'de kalıcı barış ve refahın tesisi için çalışıyor, hakkımızı savunmaktan geri durmuyoruz. Herkesin hakkına, hukukuna saygılıyız ama hakkımızı da sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Denizci bir milletiz. Bizi Kızılkule'nin ötesine geçemeyecek hale getirmeyi hedefleyen hain planları bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Masaysa masa, sahaysa saha. Hamdolsun hepsine hazırız. Aynı anlayışımız KKTC ve Kıbrıs Türkleri için de geçerli. Bakın Alanya, Osmanlı döneminde 300 yıl Kıbrıs eyaletine bağlı bir sancaktı. Kaderlerimizin bu kadar bağlı olduğu KKTC'nin hakkını ve hukukunu da korumaya devam edeceğiz. Gezgin İbni Battuta'nın 7 asır önce Anadolu'ya Alanya üzerinden giriş yapması gibi bugün de Alanya'mız Anadolu'nun dışa açılan kapısı. İnsanının zarafeti, doğal güzellikleri ve kültür birikimiyle Alanya tüm dünyada bir cazibe merkezi."

- "Alanya, her yıl milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor"

Alanya'nın turizmde marka bir şehir olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Alanyalı olmanın ayrıcalığını diplomaside de her zaman hissettiğini belirtti.

Alanya ve Antalya'nın her coğrafyadan insanın ilgisini çektiğini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki bu şehir asırlardır ecdadımızın başkentlerinden biriyse bizim de göz bebeğimizdir. Turizmden tarıma, ticaretten sanayiye her alanda bu marka şehre yakışan hizmetleri getirmek için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Her yıl milyonlarca insana ev sahipliği yapıyoruz. Alanya'mıza gelen misafirlerimiz Türkiye'yi burada gördüğü misafirperverlikle tanıyor, ülkesine, halkına öyle anlatıyor."

Sorumluluklarının büyük olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat, Kaygusuz Abdal, Hamdullah Emin Paşa gibi Alanya'yı maddi ve manevi inşa etmek için hep birlikte var gücüyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmanın ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

#mevlüt çavuşoğlu #Akdeniz
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