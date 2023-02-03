banner38

Çavuşoğlu: Bazı ülkeler diğer ülkelere 'bu eyleme siz de katılın' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsoloslukların kapatılması konusunda, "Bazı ülkelerin diğer ülkelere 'bu eyleme siz de katılın' dediğini de biliyoruz." dedi.

Gündem 03.02.2023, 14:54
Çavuşoğlu: Bazı ülkeler diğer ülkelere 'bu eyleme siz de katılın' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Tehdidin nereden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi?"

Konsolosluk birimleri dahil büyükelçiliklerde tüm hizmetleri durdurdular hatta kapattılar. Ne için kapattılar? Bir terör tehdidinin olduğunu söylüyorlar. Biz terör tehdidi varsa, hele hele müttefiksek bu tehdidin nereden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi? Bize söylüyorlar bir somut bilgilerimiz var, tehdit var, o nedenle kapatıyoruz. Peki kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bir bilgi yok. Doğru olan bu bilgileri bize aktarmaları, güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerine aktarmaları.

"Bu açıklamaların ve bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz biz"

Böyle bir tehdit varsa saldırıya dönüşmeden önce bertaraf edilmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığımıza soruyoruz, somut bir bilgi paylaşımı, istihbarat paylaşımı yok. İstihbaratımıza soruyoruz, somut bir bilgi paylaşımı yok. Peki siz kapattınız da böyle bir tehdit var. Bu saldırıya dönüştüğü zaman ne olacak? Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz? Burada aslında bunun bu açıklamaların ve bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz biz. Tam da bunu söyledik dün büyükelçileri bakanlığa çağırarak. Bazı bakanlarla da görüştük.

Dün akşam Hollanda Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik, buradan aldıkları başvuruları İstanbul'a göndererek hafta sonu da vize işlemi yapacak. Bu bir iyi niyet göstergesidir. Ama esas bu konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken bizimle detayları paylaşmadan önce bu adımları atmaları, tüm ülkeler için söylüyorum maksatlı.

"Bu dostluğa da yakışmaz, müttefikliğe de sığmaz"

Burada Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da yakışmaz, müttefikliğe de sığmaz. Hele hele de seçim öncesi AK Parti iktidarını, Cumhurbaşkanlığı iktidarını, bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunun da onlara bir faydası yok, amaçlarına hizmet etmez. O yüzden biraz dürüstlük, biraz samimiyet bekliyoruz. Dün büyükelçilere verdiğimiz mesaj da aynen budur.

"Bizim yükümlülüğümüz bu misyonları korumak"

Burada terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiğini söyledik dün. Aynı zamanda DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, yabancı terörist savaşçılarla en çok mücadele eden ülke biziz. Diğer taraftan bu Kur'an yakma hadsizliğinden sonra özellikle bazı ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerimizi de İçişleri Bakanlığımız artırdı. Biz zaten tedbirler alıyoruz. Bu konularda hassasız çünkü bizim yükümlülüğümüz bu misyonları korumak.

"Bazı ülkelerin diğerlerine 'bu eyleme siz de katılın' dediğini de biliyoruz"

Ama bu hadiseyle hiç ilgisi olmayan bazı ülkeler de görüyoruz Avrupa ülkeleri, onlar da kapatıyorlar. Bazı ülkelerin diğerlerine 'bu eyleme siz de katılın' dediğini de biliyoruz. Bizim elimizde bu tür bilgiler de var. Yani her bakımdan hangi açıdan bakarsanız bakın bu açıklamalar ve kapatma eylemleri maksatlıdır. Biz de gerekli uyarıları yaptık. Bundan sonra eğer somut bilgi ve belge paylaşılmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim de ilave bunlara yönelik atacağımız adımlar olacaktır. Bu mesajı da kendilerine verdik.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 19 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
banner23