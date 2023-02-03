Çavuşoğlu: Bazı ülkeler diğer ülkelere 'bu eyleme siz de katılın' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Tehdidin nereden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi?"

Konsolosluk birimleri dahil büyükelçiliklerde tüm hizmetleri durdurdular hatta kapattılar. Ne için kapattılar? Bir terör tehdidinin olduğunu söylüyorlar. Biz terör tehdidi varsa, hele hele müttefiksek bu tehdidin nereden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi? Bize söylüyorlar bir somut bilgilerimiz var, tehdit var, o nedenle kapatıyoruz. Peki kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bir bilgi yok. Doğru olan bu bilgileri bize aktarmaları, güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerine aktarmaları.

"Bu açıklamaların ve bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz biz"

Böyle bir tehdit varsa saldırıya dönüşmeden önce bertaraf edilmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığımıza soruyoruz, somut bir bilgi paylaşımı, istihbarat paylaşımı yok. İstihbaratımıza soruyoruz, somut bir bilgi paylaşımı yok. Peki siz kapattınız da böyle bir tehdit var. Bu saldırıya dönüştüğü zaman ne olacak? Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz? Burada aslında bunun bu açıklamaların ve bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz biz. Tam da bunu söyledik dün büyükelçileri bakanlığa çağırarak. Bazı bakanlarla da görüştük.

Dün akşam Hollanda Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik, buradan aldıkları başvuruları İstanbul'a göndererek hafta sonu da vize işlemi yapacak. Bu bir iyi niyet göstergesidir. Ama esas bu konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken bizimle detayları paylaşmadan önce bu adımları atmaları, tüm ülkeler için söylüyorum maksatlı.

"Bu dostluğa da yakışmaz, müttefikliğe de sığmaz"

Burada Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da yakışmaz, müttefikliğe de sığmaz. Hele hele de seçim öncesi AK Parti iktidarını, Cumhurbaşkanlığı iktidarını, bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunun da onlara bir faydası yok, amaçlarına hizmet etmez. O yüzden biraz dürüstlük, biraz samimiyet bekliyoruz. Dün büyükelçilere verdiğimiz mesaj da aynen budur.

"Bizim yükümlülüğümüz bu misyonları korumak"

Burada terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiğini söyledik dün. Aynı zamanda DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, yabancı terörist savaşçılarla en çok mücadele eden ülke biziz. Diğer taraftan bu Kur'an yakma hadsizliğinden sonra özellikle bazı ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerimizi de İçişleri Bakanlığımız artırdı. Biz zaten tedbirler alıyoruz. Bu konularda hassasız çünkü bizim yükümlülüğümüz bu misyonları korumak.

"Bazı ülkelerin diğerlerine 'bu eyleme siz de katılın' dediğini de biliyoruz"

Ama bu hadiseyle hiç ilgisi olmayan bazı ülkeler de görüyoruz Avrupa ülkeleri, onlar da kapatıyorlar. Bazı ülkelerin diğerlerine 'bu eyleme siz de katılın' dediğini de biliyoruz. Bizim elimizde bu tür bilgiler de var. Yani her bakımdan hangi açıdan bakarsanız bakın bu açıklamalar ve kapatma eylemleri maksatlıdır. Biz de gerekli uyarıları yaptık. Bundan sonra eğer somut bilgi ve belge paylaşılmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim de ilave bunlara yönelik atacağımız adımlar olacaktır. Bu mesajı da kendilerine verdik.