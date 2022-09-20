CATS işaretliyor SİHA'lar vuruyor

Suriye'den Irak'ın kuzeyine, Dağlık Karabağ'dan Ukrayna'ya, savaş stratejilerini değiştiren teknoloji, insansız hava araçlarında Türk mühendisliği fark yaratıyor. Geliştirilen milli hava araçlar dünyada büyük ilgi görüyor.

İnsansız hava araçlarından biri Bayraktar TB2, görev aldığı her noktada başarılı operasyonlara imza attı. Bu başarısı yabancı savunma sanayii firmaları tarafından cezasız bırakılmadı. Üzerinde Kanada yapımı kameralar vardı. Bu kameralara ambargo uygulandı fakat yerli savunma sanayii firmaları muadillerinden çok daha iyisini üretti. Şu anda Bayraktar o kameralarla görevde.

30 kilometreye kadar lazer işaretlemesi yapabiliyor

ASELSAN tarafından yerli imkanlarla üretilen kameralar düşük ışık, gece ve gündüz fark etmeksizin yüksek performansla çalışıyor. 30 kilometre uzaktan lazer işaretlemesi yapabiliyor.

Yerli optik sistemin görüntüleme kalitesi de fark yaratıyor. Yerli kameralı insansız hava araçları yerden 20 bin fit yüksekliğe yani deniz seviyesinden 7 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor.

Çoklu hedef takibi, hassas hedef konum belirleme...

Yerden bakıldığında herhangi bir yerde insansız hava aracı görülemezken insansız hava aracı yerdeki herhangi bir noktayı çok net bir şekilde görebiliyor. CATS kameraların yabancı rakiplerine göre önemli farkları bununla sınırlı değil. Çoklu hedef takibi, hassas hedef konum belirleme, hareketli hedefin yön ve hız takibi gibi yazılımsal özellikler de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Emniyet Teşkilatının bünyesinde kullanılan İHA ve SİHA'ların tamamında CATS kameraların kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber