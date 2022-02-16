Çatıya saklanmış bir kilo metamfetamin bulundu
Narkotik köpeği 'Tumba' Samsun'un Canik ilçesinde bir evin çatısında bir kilo metamfetamin buldu.
Gündem 16.02.2022, 23:41
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Canik ilçesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.
Narkotik köpeği "Tumba", B.E'ye ait evin çatısında 1 kilogram metamfetamin buldu.
Jandarma ekipleri, ev içinde yaptıkları aramada ise 1 adet hassas terazi ele geçirerek, şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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