Çarşaflı kadına saldıran densize haddini vatandaşlar bildirdi
Belediye otobüsünde çarşaflı kadına tesettüründen dolayı saldıran densizin haddini otobüsteki diğer yolcular bildirdi. O anlar vatandaşlar tarafından anbean kameraya kaydedildi.
Kocaeli'de seyir halindeki otobüste bir kadın, tesettürlü yolcuyu, "Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek rahatsız etti. Çirkin olaya kayıtsız kalmayan diğer yolcular ise "Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma", "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı?" sözleriyle tepki gösterdi.
Dün Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu. "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden kadına, diğer yolcular da tepki gösterdi.
Bir yolcu, "Abla terbiyesizlik yapma. Polis çağırttırma bize burada. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede. Sen ne yaptın? Benim de annemin başı kapalı. Ne anlatıyorsun" dedi.
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O anları kayda alan bir kadın yolcunun da, "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen" ifadelerini kullandı.
GÖZALTINA ALINDI
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste çarşaflı bir kadına sözlü tacizde bulunulan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli kadın M.D.G'yi (52) gözaltına aldı.
VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.
Çarşaflı kardeşimize “ Nerelisin lan peçeni de al git” diyen şu ağzı açık gübre çuvalını aygır minderine çeviren yiğit yolculara selam olsun .pic.twitter.com/8BcfPj6l40— Esra Elönü (@elonue) August 20, 2023
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