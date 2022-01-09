Canlı yayında uyuşturucu kullandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaparak uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan şüpheliler Emre S. ve Azra S, bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

Soruşturma kapsamında yakalanan Emre S'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, Azra S'nin üzerinde ise uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.