Canlı yayında "her şeyolog" tartışması: Ersan Şen çıldırdı

Habertürk canlı yayınına, hukukçular arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Rezan Epözdemir, TV ekranlarından her konu hakkında, her akşam fikir beyan eden meslektaşlarına yüklenerek, "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde. Bu gelişmelerin sosyolojik etkilerinden bahsedebilirsiniz ama kalkıp da ekonomik, finans paradigmalarıyla konuşamazsınız. Bir hukukçunun bunları yapmaması lazım." ifadelerini kullandı. Epözdemir'in sözlerini üzerine alınan Ersan Şen, akademik çalışmaları üzerinden meslektaşına yüklendi.

"BANA SÖZ SÖYLEME KAPASİTESİNE SAHİP DEĞİL, HODRİ MEYDAN"

Epözdemir'in sözlerini yutmadıklarını söyleyen Şen, "Yayını terk ederim. Benim gibi profesöre, yazmışım 50 kitap binlerce makale... Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil. Herkes eserleriyle konuşsun. Bu yayında olmak zorunda değilim, yel kayadan sadece toz alır. Hodri meydan herkes bilgisini döker ortaya. Hodri meydan yazdığınla konuşalım" diyerek tartışmayı alevlendirdi.

"ONU KAST ETMEDİM AMA ÜZERİNE ALINMIŞ, YAYINI TERK EDEBİLİR"

Şen'in sert ithamları karşısında kendisine söz gelmesini bekleyen Epözdemir, "Ben Ersan Bey'i kast etmemiştim ama üzerine alınmış. Yayını terk edebilir, kendi tercihidir. Çıkıp deprem konuşuyor, sismik fay hattından bahsediyorsun. Dış politika konuşuyorsun... Hukukçu bunların toplum hayatına etkilerini konuşabilir, ama bilimsel kuramlarından bahsedemez. Bu doğru değil. Ben de 14 tane makale yazdım, 3 tane uluslararası tebliğ sundum." diye konuştu.

Epözdemir, Şen'in kendilerinin 'kardeşi' olduğunu söyleyince tartışma bir kez daha alevlendi. Şen, "Ben senin ağabeyinim düzgün konuş" sözleriyle Epözdemir'in sözlerini kesince; moderatör, programa reklam arası vermek zorunda kaldı.