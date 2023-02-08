Canlar kurtarılıyor: 51 saat sonra enkazdan sağ çıktı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde enkaz altında kalan kadın, 51 saatin ardından sağ olarak çıkarıldı.
Gündem 08.02.2023, 16:28 08.02.2023, 17:00
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Orman Kurtarma Timi (ORKUT), Gölcük Orman İşletme ve Kiremitçiler Grup Madencileri ile Elbistan'da arama kurtarma çalışması yürütüyor.
Yıkılan bir binadan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 20 metre kazı yaparak ulaştıkları 51 yaşındaki Turna Polat'ı depremden 51 saat sonra kurtarmayı başardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen depremzede, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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