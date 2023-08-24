Çanakkale yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, "Çanakkale'de 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. 48 saat dolmadan yangını kontrol altına aldık. Can kaybının olmaması tek tesellimiz." dedi.

"İHA'LAR MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ UNSURU"

Yumaklı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "48 saat dolmadan yangını kontrol altına aldık. Can kaybının olmaması tek tesellimiz. Yangından etkilenen alanla ilgili bir çalışma yapıldı. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. 10 uçak ve 38 helikopter ile müdahale edildi. Uçaklarımız 208 sorti yaptı. İHA'lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz.

BOĞAZ VE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILIYOR

24 saat boyunca havadalardı. 290 kara aracı kullanıldı. 3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti. Kapatılan kara yolları ve boğaz trafiğe açılıyor.

ESKİŞEHİR YANGINI DA KONTROL ALTINDA

Eskişehir'de çıkan yangında yine yoğun bir mücadeleyle kontrol altına alındı. Ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil."