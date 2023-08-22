Çanakkale'de büyük yangın, köyler boşaltıldı

Son dakika... Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü.” denildi.

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın 5 saattir sürerken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi de sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, son olarak 6 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı açıklandı.

KÖY BOŞALTILDI, HAYVANLAR GÜVENLİ ALANLARA NAKLEDİLİYOR

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

KYK YURDUNA ALINDILAR

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi. Vali Aktaş ayrıca civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında can kaybı ve yaralı olmadığını açıklayarak, bölgedeki 9 köy için tedbir alındığını, 6 köyün ise boşaltıldığını açıkladı.

Öte yandan yangın 18 Mart Üniversitesi ve Devlet Hastanesi kampüslerine kadar yaklaştı. Yangın nedeniyle bir askeri alan da tahliye edildi.

BOĞAZDAKİ GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.