Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yakalanan 33 düzensiz göçmen, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Gündem 24.02.2022, 07:04
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve otobüs terminali civarında grup halinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 33 düzensiz göçmeni kıyı kesiminde yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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