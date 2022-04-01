Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir tanker, makine arızası yaptı.
Gündem 01.04.2022, 21:36 01.04.2022, 22:10
Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na giden, 245 metre boyundaki Marşal Adaları bayraklı "Kudos" isimli petrol tankeri, Akbaş mevkisi önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Nazım Tur", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma 16" römorkörleri ile Nene Hatun gemisi sevk edildi.
Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi.
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