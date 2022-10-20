Çanakkale Boğazı yoğun sis sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Gündem 20.10.2022, 07:18
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Bölgede sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
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