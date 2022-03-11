Çanakkale Boğazı'nda gemi karaya oturdu
Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.
Gündem 11.03.2022, 08:18 11.03.2022, 06:23
Romanya'dan İtalya'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk 'Kapıtan Shyrıagın' isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne haber vermesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'Kurtarma-4' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu sevk edildi.
Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler konuyla ilgili bilgilendirildi.
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