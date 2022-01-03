Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Gündem 03.01.2022, 08:36 03.01.2022, 08:56
Bölgede sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Öte yandan, sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.
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