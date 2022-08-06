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Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Çanakkale açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.

Gündem 06.08.2022, 09:07
Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Kepez açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.

KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale Kepez açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7.5 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı."

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