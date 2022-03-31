Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Gündem 31.03.2022, 20:22 31.03.2022, 20:45
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen, TCSG-28 komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldıktan sonra karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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