Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen, TCSG-28 komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldıktan sonra karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.