Camiye ve imama karşı büyük terbiyesizlik
Isparta'da kendini bilmez bir kişi, ayakkabılarıyla daldığı camide cemaati rahatsız etti, imamdan ezan okumamasını istedi.
Isparta'da bulunan Vanlı Camii'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
"Müslümanlıkla yoğrulmuş" Anadolu'nun güzide şehirlerinden Isparta'da bir kişi camiye ayakkabılarıyla dalarak imama, ezan okuduğu için, saldırı girişiminde bulundu.
Vanlı Camii’nde gerçekleşen olayda, insanlar camide namaz kılarken bir kişi içeriye ayakkabılarıyla girdi.
İmama yanaştı, "Ezandan rahatsız oluyorum" dedi.
İbadet edilen yere ayakkabıyla girmesi büyük tepki çeken kişi, imamın yanına yaklaşarak ezandan rahatsız olduğunu söyledi.
Cemaat öfkelenirken, imamla tartışmaya devam eden şahıs harareti yükseltti.
Öfkelenen vatandaşlardan biri, şahsı kolundan tutarak camiden uzaklaştırdı.
Isparta Vanlı Camii'nde namaz kılındığı sırada camiye ayakkabılarıyla giren bir kişi, ezan sesinden rahatsız olduğunu söyleyip imama bağırdı. pic.twitter.com/5X5LanCc26— gdh (@gundemedairhs) September 27, 2023
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