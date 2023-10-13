Camilerde Filistin halkı için dualar edildi

Yurdun genelinde "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması kapsamında vatandaşlar bir araya gelerek terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında. Bu zulmün ortadan kalkması için bütün Müslümanların güç birliği yapması lazım. Tek yumruk olması lazım" dedi.