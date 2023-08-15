Camide fotoğraf rezaletine gözaltı
Ankara Kocatepe Camii'ne uygunsuz çekimler yapanlar hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resen soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal K.’nin gözaltına alındığını duyurdu.
Bilal Kısa isimli yönetmen ile camiye giden kadın model, Kocatepe Camii'nde cami adabından uzak kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı.
Cami içinde çekilen pozlar, sosyal medyada 'zıtların büyüsü' ifadesiyle paylaşıldı.
Gelen tepkiler üzerine, Ankara Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resen soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal K.’nin gözaltına alındığını duyurdu.
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