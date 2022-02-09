Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan 'SMA ilacı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 'SMA ilacı' ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Vedat Bilgin, Resmi Gazete'de yayımlanan, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 'Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenleme ile SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ithal ilaca erişim kolaylaştırıldı. Hastalığın başlangıç tedavisi sonrasında, tedaviye devam edilip edilmeyeceğine yönelik kriterler çeşitli testlerle belirleniyordu. Hastaların ve yakınlarının söz konusu testlerin uygulanması sürecinde yaşadığı zorluk ve mağduriyetleri önlemek amacıyla ilaca devam etmek için bu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırılmıştır. Böylece çok daha fazla SMA hastası tedaviden faydalanabilecektir" dedi.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle biri akciğer kanseri tedavisinde kullanılan 2 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı.

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye ilişkin yazılı açıklamasında, düzenleme ile SMA hastalarının başlangıç tedavisi sonrasında tedaviye devam edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde yapılan çeşitli testlerin uygulanması aşamasında, hasta ve yakınlarının yaşadıkları mağduriyetin önlenmesi amacıyla ilaca devam etmek için söz konusu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğunun kaldırıldığını belirtti.

Bakan Bilgin, böylece SMA hastalarının tedavisinde kullanılan "Nusinersen" etkin maddeli ilaca erişimin kolaylaştırılarak, daha fazla hastanın tedaviden faydalanmasının sağlanacağını bildirdi.

Bilgin, yapılan düzenlemeyle biri akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, diğeri albinizmli kişilerin güneş ışınlarından korunmak için kullandıkları koruyucu kremler olmak üzere 2 yerli ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Bakan Bilgin, genetik tetik sayısında da düzenlemeye gidildiğini ifade etti.

Mevcut durumda sayısı 44 olan genetik tetkikin, genetik hastalıklara ve genetik tetkikin yapılış yöntemine göre detaylandırılarak 196'ya çıkarıldığını bildiren Bilgin, böylece yapılan genetik tetkikin hastalığa spesifik olmasının sağlandığını kaydetti.