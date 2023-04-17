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Çakıroğlu'nun babasından Akşener'e önemli soru

Fırat Çakıroğlu'nu öldüren katile burs verdiği ortaya çıkan şahsın İyi Parti'den milletvekili adayı yapılmasına karşı tepkiler yükseliyor. Çakıroğlu'nun babası, Meral Akşener'e, "Oğlumun kanını kaç paraya sattınız" şeklinde sordu.

Gündem 17.04.2023, 10:44
Çakıroğlu'nun babasından Akşener'e önemli soru

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs vermesi ve Semo'nun bir akrabasının düğününe katılmasına Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu sert tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve Müsavat Dervişoğlu'na "Yazıklar Olsun!" diyen acılı baba Çakıroğlu, "Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız?" diye sordu.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığının organize ettiği iftar programına şeref konuğu olarak davet edilen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, İyi Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs vermesi ve akrabalarının düğününe katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MERAL HANIM'A SESLENİYORUM, AYAĞINI DENK ALSIN"

İftara katılmadan önce Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kabrini ziyaret ettiğini belirten acılı baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Fırat'ın katiline, benim oğlumu katleden insana İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan İyi Parti'ye sesleniyorum. Meral Hanım'a sesleniyorum. Ayağını denk alsın. Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK'lı, HDP'li bir şahıstan acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın" diye konuştu.

"KABRE BİRLİKTE KOYDUK BE FIRAT'I"

Konuşma yaparken son derece duygulandığı gözlenen Fuat Mahir Çakıroğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'na da tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı; "Kabre birlikte koyduk be Fırat'ı. Nasıl insansınız siz, nasıl kabul ediyorsunuz bu insanları? Milliyetçiyiz, ülkücüyüz diye geçiniyorsunuz. Buradan İYİ Parti'nin içindeki evlatlarıma sesleniyorum. Buna karşı çıkacaklar, biliyorum. Bunların Atatürk'le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır! CHP de buna dahildir."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden PKK'lı terörist Nurullah Semo'ya, burs verdiğini kabul eden İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in Cuma günü verdiği iftara katılmıştı. İzsiz, programda yaptığı konuşmada PKK'lı Nurullah Semo'nun kimliğini bilmediğini savunarak, birçok kişiye burs verdiğini ve vermeye de devam edeceği şeklindeki sözlerini Meral Akşener de alkışlamıştı. Salonda Türk Bayrağının ve Atatürk posterinin olmadığı iftar yemeğinde bir konuşma yapan Meral Akşener, Seyithan İzsiz'e iftira atıldığını öne sürerek, İzsiz'in şehit yakınlarına da burs verdiğini ifade etti.

İZSİZ İDDİALARI REDDETMEDİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Seyithan İzsiz, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs vermesi ve Semo'nun bir akrabasının düğününe katılmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. İzsiz açıklamasında, PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdiği iddialarını yalanlamazken Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehit edilmesi olayı ile ilgili kullandığı "Karşıt Görüş" ifadesi de büyük tepki çekmişti.

NURULLAH SEMO'YA CEZA YAĞMIŞTI

Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olduğu dönemde PKK'lılar tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalmış ve saldırı sonrasında hayatını kaybederek şehit düşmüştü. Cinayetin sanığı Nurullah Semo, 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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