ByLock'un lisans sahibine şartlı serbestlik

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin ardından Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik mücadele tüm hızıyla sürüyor. Örgütün şifreli haberleşme amacıyla kullandığı ByLock uygulamasının lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davayla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in 3 Kasım'da yapılan tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı. Mahkeme, Keynes hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

ByLock'un lisans sahibi David Keynes, itirafçı olmak için savcılığa başvuru yapıp, 9 Haziran'da ABD'den İstanbul'a geldi. Keynes, havalimanında gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

İtiraflarında, aslında adının Alparslan Demir olduğunu, ABD vatandaşlığına geçince ünlü iktisatçıdan esinlenip David Keynes adını aldığını söyledi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Kasım'da sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.

Alparslan Demir'in, soruşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından geldiği, kaçma şüphesinin olmadığı belirtildi. Sanık, yurt dışına çıkış yasağı konularak 3 Kasım'da Silivri Cezaevi'nden çıkarıldı.

Kaynak: Haberler