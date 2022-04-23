Büyükşen çifti cinayetinde 1 kişi daha tutuklandı

Jandarma Ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Nisan'da Çumra ve Beyşehir ilçelerindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Zanlıyı, olaya şahit olan Büyükşen çiftinin kızı B.B.'nin, "anne ve babasını öldüren kişi" olarak teşhis ettiği iddia edildi.

5 şüpheli tutuklanmıştı

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin ve Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T., Abdullah B., Mustafa O., Zekeriya O., Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.