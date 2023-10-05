Büyükekşi stadyumu terk etti
Beşiktaş ile Lugano maçı esnasında TFF Başkanı Büyükekşi'ye küfürlü hakaretler edilince Büyükekşi stadyumu terk etti.
Gündem 05.10.2023, 21:44 05.10.2023, 22:20
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş- Lugano maçında tribünlerinden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler sonrası devre arasında stadyumdan ayrıldı.
Beşiktaş-Lugano maçını izlemek için Montella ile birlikte stada gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, küfürlü tezahüratlar sonrası Ahmet Nur Çebi'ye el kol hareketi yaparak 44. dakikada stadı terk etti.
KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLARA DAYANAMADI
Maçın ilk yarısının sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.
BÜYÜKEKŞİ ÇEBİ'YE PARMAK SALLADI
Yapılan tezahüratlara dayanamayan Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye "Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz" şeklinde parmak sallayarak maçı terk etti.
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