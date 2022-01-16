Büyük gaf: Nazım Hikmet'in şiiri diye paylaştığı sözler anonim çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, her fırsatta sahiplendiği, kendine yakın gördüğünü ifade ettiği şair Nazım Hikmet Ran konusunda da sınıfta kaldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadenin Nazım Hikmet'e ait olduğunu sanan İmamoğlu'nu takipçileri uyardı.

İmamoğlu'nun kendine yakın gördüğü şairi bile tanımaması cahillik olarak yorumlandı.

Kaynak: Super Haber