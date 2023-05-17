Bütün müzeler bir günlüğüne ücretsiz

18 Mayıs, Uluslararası Müze Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müzeler yarın ücretsiz olacak.

Uluslararası Müze Günü, dünyada 1977, Türkiye'de ise 1982 yılından beri kutlanıyor.

Müzelere ilginin artırılarak sosyal hayatın içine taşınması amaçlanıyor.

Gün dolayısıyla yarın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve ören yerleri ücretsiz olacak.

İstanbul'da da Kız Kulesi, Galata Kulesi, Arkeoloji Müzeleri ve bakanlığa bağlı müzeler ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.