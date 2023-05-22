"Bütün mesele halkın mutluluğudur"

Parti İsimlerindeki Sır…

Bir Çiçekle Bahar Olmaz Ama Her Bahar Bir Çiçekle Başlar (Necmettin Erbakan)

İnsanlar İçin En İyi Nizam, Mutlu Oldukları Nizamdır (#AlbertCamus)

Arkamızda 700 yıllık Osmanlı imparatorluğu var. Tanzimat, Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet derken Cumhuriyet ilan edildi ve milli devlet olduk. Ama “milli” politikalarımız sayesinde millilik azınlıkların azınlık niteliklerini kaybetmesine kadar vardı. Ne yazık ki demografik açıdan bir kapsayıcılık olamadı.

Oysa #Türkiye bir geçiş bölgesi, farklı kültürlerin kesiştiği bir kavşak ve azınlıklar, azınlık olamayacak kadar büyük. Aslında sözünü ettiğimiz azınlıklar değil farklı dini, toplumsal kültürlere sahip olmak, ait olmak; alevilik, kürtlük gibi. Bugün meclise baktığınızda da onu görürsünüz. Azınlık dediklerimizin oy oranları yüzde 10’dan fazladır. Bu kültürel alt gruplar da kendileri için tanınma, itibar hedeflerler.

Çocukluğumdan aklımda kalan bir söz var: “Ah bir lider olsaydı, bunları her türlü hizaya sokardı!” Bence anlayış farkı burada başlıyor. Aslına bakarsanız niyetimiz iyi, derdimizi iyi anlatıyoruz. Bu iyi anlatımı geçmişten günümüze siyasal parti isimlerimizde bile görüyoruz.

Türkiye’nin siyasetinde uzun yıllar söz sahibi olan birbirinin devamı ya da tamamlayıcısı olan bazı partilerin isimlerine bakalım. Mesela Demokrat Parti (1946), Adalet Partisi (1961), Milli Nizam Partisi (1970), Milli Selamet Partisi (1972), Anavatan Partisi (1983), Refah Partisi (1983), Fazilet Partisi (1997), Saadet Partisi (2001), Adalet ve Kalkınma Partisi (2001), Yeniden Refah Partisi (2018), Gelecek Partisi (2019), Deva Partisi (2020).

Tüm partilerin ismi üst bir nizamı, bir özlemi anlatıyor; her şeyden önce “amaca yönelik” değer içeriyor. Bütün partiler yaşamamızı tanzim etmek için çok büyük, kapsayıcı, aşırı gelişim vaat eden şemsiye bir değerle başlıyorlar. Bu değerler aslında halkın özlemlerinin ve sorunlarının nasıl çözüleceğine işaret ediyorlar. Fakat öyle ya da böyle zorla veya tabii seleksiyon ile bu partilerin siyasi hayatı kesintiye uğruyor ve bir yenisi doğuyor. Bugüne kadar bu döngü sadece iki dönemde kırıldı.

24 Ocak Kararları’nın mimarı Turgut Özal, yıllar sonra Reisi Cumhur iken siyasi sistemi yeniden dizayna yönelmişti. Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi de devlet bürokrasisi ile anlaşarak benzer bir sistem dizaynı gerçekleştirdi. Özal’ın dizaynı umduğu sistemi ile şimdiki sistem arasında farklılıklar varmış. Açıkçası benim konum siyaset değil, bunu Talat İçöz beyin bana ulaşan bir notunun ekindeki konuşma metninden öğrendim. Not şöyleydi: Murat Bey, 24 Ocak 2022 tarihinde Hür Düşünce Hareketi’nin bir toplantısında konuşmacı olarak bulundum ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarının Dövize Çevrilebilir Mevduat hesaplarına benzerliği ile bundan kaçınılmasını öne çıkaran bir konuşma yapmıştım. Ekte size sunuyorum. (*)

Talat Bey’in konuşma metnini ve özgeçmişini de paylaştım. Umarım farkları anlamada hepimize faydalı olur. DEVAMI>>>