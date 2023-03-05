Bursaspor-Amedspor maçında 'Jitemli' provokasyon

Bursa'da oynanan Bursaspor-Amedspor maçında bir kez daha olaylar çıktı. Bursaspor taraftarları arasına karışan bazı provokatörlerin ellerinde eski Jitem üyeleri "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve bazı isimlerin resimlerin taşıdı. İçişleri Bakanı Soylu, bu kişiler ve bunlara müsaade eden kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bursaspor-Amedspor maçı öncesinde saha savaş alanına döndü. Bursa'da oynanacak karşılaşmada ısınmak için sahaya çıkan Amedsporlular ile Bursasporlular arasında kavga çıktı. Dün gece de Bursaspor taraftarı, Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde "Ne Mutlu Türk'üm" diyerek havai fişekler patlatmıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursa'da oynanacak Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi saha karıştı. İki takım futbolcuları birbirlerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Bursaspor tribününden çekilen videoda, ısınmak için sahaya çıkan Amedsporlular ile Bursasporlular arasında arbede çıktığı görüldü. İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi.

Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

SORUMLULAR AÇIĞA ALINDI

Bursaspor-Amedspor maçında tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor-Amed spor maçında tribünde açılan pankartlarla ilgili açıklama yaptı. Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.

Bursa spor taraftarının, Amed spor maçında tribünde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açması gündem oldu. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.