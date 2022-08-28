Bursa'da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var
İlk belirlemelere göre Bursa'daki kazada 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi.
Gündem 28.08.2022, 10:12 28.08.2022, 10:16
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında bulunan ormanlık alandaki kara yolunda tur otobüsü yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların olduğu bildirildi.
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