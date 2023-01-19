Bursa semalarındaki gizemli bulutun sırrı çözüldü

Bursa semalarında UFO görünümlü bulutun nedenini Prof. Dr. Şen anlattı.

Bursa'da sabah saatlerinde çıkan gizemli bulut vatandaşları heyecanlandırdı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Bursa'da çıkan bulutu yorumladı. Prof. Dr. Şen, "Gökyüzündeki bulutların şekilleri önemli anlam ifade ediyor. Bu bulutlardan biz hava tahmini de yapıyoruz. Bu tür bulutun oluşması demek yarın bu bölgeye yağmur geliyor demektir. Yarın akşam üstü Bursa'ya yağmur gelecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen "Gökyüzündeki bulutların şekilleri önemli anlam ifade ediyor. Mercek cinsi bir buluttur. Bu bulutlardan biz hava tahmini de yapıyoruz. Güneşin battığı yerden bulutlar çıktığında o zaman havanın bozacağını biliriz. Bölgede dün sıcaklık 25-26 dereceye çıkmıştı, bu önemliydi. Bursa lodosu en iyi hissettiren illerimizden bir tanesidir. Bulutta bir yuvarlanma var, bir de 25 derecelik sıcaklık yerdeki buharlaşmayı da artırdı. Buharlaşmadan kaynaklanan bir lokal bulut olduğu anlamına geliyor" dedi.

Şen "Çeşitli bulutlara göre bir sınıflandırma yaparız. Bazen depremden biraz önce de iyonların çıkardığı bir bulut da ortaya çıkıyor. 1999 depreminde o tür bulutlar meydana gelmişti. Çok güzel bir fotoğraf yakalamış kim çektiyse, buradaki sıcaklığın çok olduğunu gösteriyor bize" diye konuştu.

Kaynak: Halktv