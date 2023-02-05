Bursa-İstanbul hattında tüm deniz otobüsü seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 08.00 ila 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi'nde sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 105 kilometre hızla esmesi bekleniyor.