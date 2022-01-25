Bursa'dan İstanbul'a gidemeyenler yurtlarda misafir ediliyor
Kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul yönüne giden araçların geçişlerine izin verilmemesi üzerine otogarlarda bulunan vatandaşlar, yurtlara yerleştiriliyor.
Gündem 25.01.2022, 07:39
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde mahsur kalanların Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.
"Vatandaşlarımızı KYK Yurtlarına yerleştiriyoruz"
Aktaş, "Valiliğimiz ile yaptığımız organizasyon ile, hava şartları nedeniyle İstanbul’a otobüs seferlerinin iptal edilmesi sonrası çevre illerden İstanbul’a devam etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali’mizde mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK Yurtlarına yerleştiriyoruz" dedi.
Aktaş, ayrıca Kızılayın da vatandaşlara çorba dağıtımı yapacağını aktardı.
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