Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Bursa'nı Nilüfer ilçesinde sokakta bekleyen Berdan Gülmez ve Görkem Kartal kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Gülmez ve Kartal vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan veya saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Görkem Kartal'ın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin olayın ardından kaçtığı iddia edilen araç ise Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında park halinde bulundu. Ayrıca otomobile yakın iş makinesinin silindir kısmına gizlenmiş pompalı silah ile tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.