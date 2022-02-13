Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gündem 13.02.2022, 06:14
Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde Osman B. idaresindeki otomobil, Emirhan K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Ali Osman G.'ye çarptı.
Kazada Ali Osman G. ile sürücü Emirhan K. yaralandı.
Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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