Bursa'da feci kaza: Otomobil sürücüsü öldü
Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Gündem 02.02.2022, 07:59
Merkez Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde 32 yaşındaki Erkan Aktaş'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Cumhur Ç. idaresindeki tıra çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken aracın parçaları ve motoru yola fırladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Aktaş'ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Erkan Aktaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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