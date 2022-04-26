Bursa'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen ve iki kişinin öldüğü tek motorlu eğitim uçağının enkazı kaldırıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta yaşanan olayın ardından enkazın incelenmesi için Ankara'dan gelen ekip, çalışmalarını tamamladı.
Ekibin incelemesinin ardından uçağın enkazı, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Olay
Yenişehir Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.
Sokakta parçalanarak alev alan uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti.
Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.
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