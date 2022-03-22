Bursa'da deprem
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 22.03.2022, 17:33
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA
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