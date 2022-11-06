Bursa'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Bursa'daki bir barda müşterilerle işletme çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi tabancayla yaralandı.
Gündem 06.11.2022, 11:22 06.11.2022, 11:33
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan E.G. ve S.K. eğlenmek için Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir bara geldi.
Burada ikili ile bar çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. ile S.K. tabancayla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne gönderildi. E.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri. olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı
23
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Başakşehir
|11
|23
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Beşiktaş
|13
|22
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|13
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|13
|15
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Boluspor
|11
|19
|5. Manisa FK
|11
|19
|6. Rizespor
|11
|18
|7. Pendikspor
|11
|18
|8. Samsunspor
|11
|17
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Göztepe
|10
|14
|12. Adanaspor
|12
|14
|13. Tuzlaspor
|10
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|10
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|13
|32
|2. Arsenal
|12
|31
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|12
|21
|8. Fulham
|14
|19
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Brentford
|14
|16
|11. Crystal Palace
|12
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Leicester City
|14
|14
|14. West Ham United
|13
|14
|15. Everton
|14
|14
|16. Bournemouth
|14
|13
|17. Aston Villa
|13
|12
|18. Southampton
|13
|13
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|12
|22
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|12
|15
|12. Getafe
|13
|14
|13. Girona
|13
|13
|14. Mallorca
|12
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|12
|11
|17. Celta Vigo
|13
|11
|18. Cadiz
|13
|11
|19. Sevilla
|12
|10
|20. Elche
|13
|4