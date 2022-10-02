Bursa'da 3 katlı iş yerinde yangın
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Gündem 02.10.2022, 09:32
Vatan Mahallesi’nde bulunan 3 katlı et deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık, Bursagaz ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin önündeki hafif ticari araca da sıçradı.
Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir araç kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde hasar oluştu.
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