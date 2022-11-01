banner38

Bürokrasi azaldı üretici emek, zaman ve para tasarrufu sağladı

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne e-Devlet kapısından erişim sağlayan üretici, 1 Ekim’den bugüne 440 binden fazla belge oluşturdu. Dijital dönüşüm hamlelerinin çiftçiye ve devlete olan faydasına değinen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bürokrasiyi azaltarak 2,2 milyon üreticimize emek, zaman ve para tasarrufu sağladık” dedi.

Gündem 01.11.2022, 08:22
Bürokrasi azaldı üretici emek, zaman ve para tasarrufu sağladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Bakan Kirişci, tarımsal desteklemelerin, geçen yıla göre yüzde 109 artışla 54 milyar liraya ulaşacağını ifade etti. Tarımsal üretim ve ormanlarla ilgili bilgiler veren Bakan Kirişci, “29 Ekim itibarıyla tahıl koridorundan 9,3 milyon ton tahıl taşınmış; bunun yüzde 61’i Avrupa, yüzde 26’sı Asya, yüzde 13’ü Afrika ülkelerine ulaştırılmıştır. BM’nin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,9’dur. Ukrayna tahılının alıcıları, maalesef yoksul olmayan ülkeler" diye konuştu.

TARIMDA DİJİTAL HAMLELERE DEVAM

Kirişci, Türkiye olarak gıda sıkıntısı çeken ülkelerin daha fazla yararlanması şartıyla ilk dönemi 19 Kasım’da sona erecek olan koridorun ikinci dört aylık dönemde de açık tutulmasını arzu ettiklerini belirtti. Üreticinin işlerini kolaylaştırmaya yönelik dijital dönüşüm hamlelerine devam ettiklerini söyleyen Bakan, "Çiftçilerimize 1 Ekim’den itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) e-Devlet kapısından erişim imkânı sağladık. Bugün itibarıyla çiftçilerimiz, e-Devlet üzerinden 440 binden fazla ÇKS belgesi oluşturdu. Bürokrasiyi azaltarak yaklaşık 2,2 milyon üreticimize emek, zaman ve para tasarrufu sağladık" ifadelerini kullandı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ BAŞLADI

Kirişci, çiftçi desteklerine yönelik şu bilgileri verdi: "Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, hububat üreten çiftçilerimize, 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini, 2023 Mart ayı yerine, bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Bundan böyle söz konusu destekler çiftçilerimize nakit olarak verilmeyecek. Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek. Başvurular internet ve mobil bankacılık da dâhil olmak üzere bugün (31 Ekim) itibarıyla başladı. Çiftçilerimiz, kartlarına tanımlanan destekleme ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanılacak."

TÜRKİYE’DE TAHIL PİYASASI DENGELİ

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (Iaom) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin söz konusu gelişmeler yaşanırken gerekli önlemlerini aldığını söyledi. Ulusoy, “TÜİK’in ikinci tarımsal üretim tahmininde 19.8 milyon tonluk bir buğday üretimi var. Yine 8,3 milyon ton mısır ve 8,5 milyon ton arpa üretimiyle 36 milyon tonu aşan bir tahıl üretiminden bahsediyoruz. Türkiye için kendini dengeleyecek bir seviyeye yakın. İthalat yoluyla küçük takviyelerle TMO’nun Türkiye iç piyasasındaki dengeyi sağlamasını bekliyoruz ki, iki hafta önce yarım milyon tonluk bir buğday ithalatı ihalesi ile temin yapıldı. Türkiye’nin kendi iç dengelerini kurmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner35
12
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4
banner23