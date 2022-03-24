Burdur'da yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Akyayla köyünde, Keziban Bozkurt'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evi tahliye edenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Evin ahır olarak kullanılan alt katında saman balyaları olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı ev, müdahaleye rağmen büyük hasar gördü.

İtfaiye ekiplerinin evdeki soğutma çalışmaları sürüyor.