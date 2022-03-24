Burdur'da yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Burdur'un merkeze bağlı Akyayla köyünde 3 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Gündem 24.03.2022, 06:29
Akyayla köyünde, Keziban Bozkurt'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evi tahliye edenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Evin ahır olarak kullanılan alt katında saman balyaları olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı ev, müdahaleye rağmen büyük hasar gördü.
İtfaiye ekiplerinin evdeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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