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"Bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız"

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in küçük yaştaki kızını 2002 yılında Kadir İstekli ile imam nikahıyla evlendirmesine siyasi isimlerden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız" ifadelerini kullandı.

Gündem 09.12.2022, 20:03
"Bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız"

Geçtiğimiz günlerde BirGün'den Timur Soykan'ın haberleştirdiği İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H. K. G.'nin 6 yaşındayken komşusu Kadir İstekli ile imam nikahı kıyılıp cinsel istismara uğramasının öğrenilmesi üzerine tüm Türkiye ayağa kalktı. H. K. G.'nin kardeşleri ise dün olayı yalanlarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu.

Siyasilerden de olay ile ilgili olarak peş peşe tepkiler geliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de olay ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, "Öyle bir iğrençlik, adilik ve insanlık dışı olay olamaz. 6 yaşındaki çocuklar daha tam konuşmasını tamamlayamaz. Eksik cümleler kurar" ifadelerini kullandı. "Bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız" sözleriyle dikkat çeken İnce ayrıca "‘Aman cemaatlerden oy kaybederiz’ korkusuyla hareket eden siyasetçilerle bu iş çözülmez" ifadelerini kullandı.

PARTİNİN İSTANBUL TEŞKİLATINA 'İMAMOĞLU' ÇAĞRISI

Diyarbakır’a ziyarette bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili davası ile ilgili konuşan İnce şu ifadeleri kullandı.

“Siyasi yasak getirilmek isteniyor. Benim de böyle iki tane davam var. Bütün muhalefeti Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı’nı almış, yıllar sonra herkes o adliyeye gitmelidir. Memleket Partisi’nin İstanbul örgütüne de sesleniyorum. Siz de orada olun, destek olun. Bütün muhalefet destek olmalı. Yani ona siyasi yasak, bunu hapse at ve onu kenara bırakalım, muhalefet böyle serbest kalırsa, yekvücut olmazsa bu sorunu çözemeyiz. Teker teker hepimizi avlarlar. Onun için bu konuda CHP’yi de Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu mesajım da ilgili yerlere gidecektir herhalde."

"6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR EKSİK CÜMLELER KURAR"

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesi skandalı ile ilgili Muharrem İnce şu şekilde konuştu:

“Toplumu derinden üzen tiksindiren ve utandıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin de aleyhinde dışarıda karikatürler çizdiren bir olay. 6 yaşında kız çocuğunun evlendirilmesi; bundan hepimiz utanmalıyız. Öyle bir iğrençlik, adilik ve insanlık dışı olay olamaz. 6 yaşındaki çocuklar daha tam konuşmasını tamamlayamaz. Eksik cümleler kurar. Burada net kökünden çözebiliriz. Resmi nikahı olmayana, dini nikah kıyana ağır hapis cezası vereceksin. Fazla uzatmaya gerek yok. Hangi imam kıymış bu nikahı, hangi polis, savcı ve doktor göz yummuş, görmezden gelmişse tıkacaksın hapse. Ağır hapis cezası vereceksin. Resmi nikahı olmadan dini nikah kıyılmaz, nokta. Nasıl çözülür hep birlikte göreceğiz."

"MAĞARA DEVRİNİN İNSANLARI BUNLAR! DOZERLE YIKACAĞIZ"

‘Aman cemaatlerden oy kaybederiz’ korkusuyla hareket eden siyasetçilerle bu iş çözülmez. Memleket Partisi olarak milletimize teklifimizdir. Resmi nikahı olmayana dini nikah kıyanlar ve kıydıranlar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu kadar net ve basit. 6 yaşında kız çocuklarını evlendirenler eğitim veriyormuş ve bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız. Böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar. 2022 yılındayız, mağara devrinde yok. Bunlar yaratık, insan değiller.”

Kaynak: Karar

#Memleket Partisi #muharrem ince #Hiranur Vakfı
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