Bülent Uygun milletvekili aday adayı
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun, memleketi Sakarya'dan milletvekili aday adayı oldu.
Gündem 22.03.2023, 10:20
Teknik direktör Bülent Uygun, AK Parti'den Sakarya milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.
Yeni Çağ gazetesinin haberine göre, futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de gol krallığı yaşayan; Trabzonspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor başta olmak üzere birçok takımın formasını giyen Sakaryalı eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için AK Parti'ye Sakarya milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Uygun'un, aday adaylığı için Ankara'da işlemleri yaptığı öğrenildi.
Teknik direktörlüğünde özellikle Sivasspor'da birçok başarı yakalayan Uygun, son olarak 2021 yılında Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.
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|Takımlar
|O
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|1. Arsenal
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