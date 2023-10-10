Bülent Arınç "Hamas sözleri"ne açıklık getirdi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Filistin ve Hamas ile ilgili tepki çeken sözlerine açıklık getirdi.

Arınç, "Hamas'ın İsrail'e saldırmasına tepki gösterdiği" konuşmasının yanlış anlaşıldığını belirterek tepkilere neden olan videosunun tamamını yayınladı.

Arınç konuyla ilgili X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

Dün Kocaeli'de gerçekleştirdiğim söyleşide bir soru üzerine Filistin-İsrail meselesine dair bazı açıklamalar yaptım. Bazı gazeteci namdar trollerin dolaşıma soktuğu kırpılmış videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz. Söylediklerimin tamamen arkasında olmakla birlikte tekraren ifade edeyim: "Filistin'de iki farklı yönetim var. Hala barışık değiller. Biraraya gelip seçimlerini dahi yapabilmiş değiller. Onlar birleşmedikçe dünyada güçleri olmaz, olamaz."

"Ölenler geri gelmiyor. Yaptıklarınızın neticesinde bir şey elde etmiş olmanız lazım. Siz ne elde ediyorsunuz kan ve gözyaşı."

"Biz iki devletli yapıyla ilgili çözümü bir noktaya kadar getirmiştik. Gazze'yi buna yanaştıramıyoruz."

"Sıkılı yumrukla el sıkışılmaz."

"Olan masum Filistin halkına oluyor."

"Biz elbette sizin haklarınızı gözetiriz ama bunun barış içinde olması lazım."

"Bitme noktasındaki bir Netanyahu'ya can suyu olanların yaptıklarının sonuçlarının ne olduğunu iyi düşünmesi lazım."