Bulak Mağarası’nda gizemli bir not bulundu: 'Orada mısınız? Sizi arıyoruz'

Doğa araştırmacıları, Türkiye'nin 4'üncü en büyük mağarası olan Bulak Mağarası'nda araştırma ve incelemelerde bulundu. Yeraltının gizemli dünyasını araştırmak ve doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak için Safranbolu'da bulunan mağarada araştırma yapan ekip, yer yüzeyinden ortalama 650 metre aşağıda zorlu bir yolculuk yaptı.

Cemil Belder, Cemal Özbek, Ümit Çolakoğlu ve Bahadır Öztürk'ten oluşan ekip, kask kameraları ile 10 saat süren zorlu yolculuğu saniye saniye kaydetti. Mağara içinde ortalama sıcaklığın 15 derece olduğu ve nem yüzeyinin yüzde 70 seviyelerinde olduğu keşif sırasında belirlendi.

NOTU GÖRDÜ, FOTOĞRAFLADI

Kimi zaman yürüyerek, kimi zaman ise tırmanarak ilerledikleri zorlu parkurda zaman zaman güçlük yaşayan ekipten Cemil Belder, mağarada inceleme yaparken mağaranın 2150’nci metresinde duvarda Arap harfleri ile yazılmış bir not gördü. Gördüğü notu fotoğraflayıp kayıt altına aldı. Hattat yardımıyla Türkçe'ye çevrilen 1261 (1845 Miladi) tarihli notta, "İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz. Feyzi - İzzet" yazdığı öğrenildi.

"NOTTA NE YAZDIĞINI ÖĞRENİNCE ŞOK YAŞADIM"

Mağaradaki esrarengiz notu bulan Doğa Araştırmacısı Cemil Belder, notu 2150'nci metrede mağaranın sağ duvarında gördüğünü, Osmanlıca harflerin ilk bakışta ne olduğunu anlayamadığını belirtti. Yazının fotoğrafını çeken Belder, okuma ve tercüme için destek aldı. Notta '1261 (1845 Miladi) İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz. Feyzi - İzzet' yazdığını öğrenen Belder, hattattan aldığı tercüme karşısında kısa süreli şok yaşadığını belirtti.

"O TARİHTE BURAYA NASIL ULAŞABİLDİLER?"

Belder, "Açıkçası sadece isim ve yıl tercümesi beklerken bir mesaj içeren yazı ile karşılaştım ve bunu beklemiyordum. Zaten bu duvarda eski yazılar görmek bile oldukça şaşırtıcı. Çünkü bu noktaya kadar bizler günümüzde yüksek pil kapasitesine sahip fenerler ile ancak ulaşabiliyoruz. O tarihte buraya kadar nasıl ulaşabildiler şaşırmamak mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi