Bukele esprilere devam ediyor: "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım"
Renkli kişiliğiyle gönüllerde taht kuran El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele esprili sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni ziyaret eden Bukele ziyaretini esprili bir dille paylaştı.
Gündem 21.01.2022, 21:44
Renkli kişiliğiyle gönüllerde taht kuran El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele esprili sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni ziyaret eden Bukele ziyaretini esprili bir dille paylaştı:
"Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!"
İşte Bulkele'nin o paylaşımı:
Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun! https://t.co/oFTDBlbOuLNayib Bukele (@nayibbukele) January 21, 2022
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