Bukele'den sempatik paylaşım: ''Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!''

Türkiye'de resmi törenle karşılana El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüzleri güldürdü.

Türkiye için övgü dolu sözler de kullanan Nayib Bukele Twitter hesabından ''Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!'' notunu düşerek Türk askerini selamladı.