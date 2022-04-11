BUDO seferlerine "olumsuz hava" engeli
Kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.
Gündem 11.04.2022, 06:03
BUDO'nun sabah yapılması planlanan bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-İstanbul, İstanbul- Bursa seferleri yapılamayacak.
Ayrıca, Bursa-Armutlu, Armutlu-İstanbul seferleri de iptal edildi.
İptal edilen seferlerle ilgili şirketin www.budo.burulas.com.tr internet adresinden bilgi alınabilecek.
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