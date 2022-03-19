BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mudanya ile Eminönü/Sirkeci, Mudanya ile Armutlu, Armutlu ile Eminönü/Sirkeci arasındaki karşılıklı 16 sefer iptal edildi.

İptal edilen seferlerle ilgili şirketin "https://budo.burulas.com.tr/" internet adresinden bilgi alınabilecek.